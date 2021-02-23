بلينكن: حقوق الإنسان قضية مركزية في علاقات واشنطن مع القاهرة

2021/02/23 | 21:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، عن قلق واشنطن تجاه ملف حقوق الإنسان في مصر، معتبرا أنها ستكون قضية مركزية في العلاقات بين البلدين.

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