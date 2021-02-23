للشهر الثالث على التوالي.. سجلات بعقوبة خالية من استقبال نزوح بدوافع ارهابية

2021/02/23 | 21:42 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن قائممقام قضاء بعقوبة في ديالى عبدالله الحيالي ، الثلاثاء، عن خلو سجلات القضاء من استقبال نزوح بدوافع ارهابية.

وقال الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” بعقوبة وهي اكبر مدن ديالى وتتمتع باستقرار امني جيد لاتزال سجلاتها خالية للشهر 3 على التوالي من استقبال اي اسر نازحة بسبب هجمات ارهابية في ايا من مناطق المحافظة”.

واضاف، ان “بعقوبة كانت اهم المدن التي لجا اليها الالاف من الاسر النازحة بعد 2014 للاستقرار بعيدا عن الهجمات الارهابية التي برزت في قواطع مختلفة من ديالى مؤكدا بان الاستقرار الامني الجيد كان عمل مهم في دفع الكثيرين للنزوح اليها”.

واشار الى ان “بعقوبة تشهد حاليا انتقال الاسر التي نزحت اليها في السنوات الماضية بسبب العمليات الارهابية الى المناطق التي نزحوا منها خاصة في المناطق المحررة”.

وكانت مناطق واسعة من ديالى شهدت نزوح قسري بعد 2014 نزح الالاف منهم صوب بعقوبة”.انتهى 25 ف

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