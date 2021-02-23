بعد لقاء ناقش خطورة التطرف.. وزير الخارجية يدعو بن عثيمين إلى زيارة العراق

2021/02/23 | 21:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، الثلاثاء، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف بن عثيمين خطورة التطرف والتكفير، وأهميّة التصدي لهما عبر برامج تعكس تعاون الدول في المنظمة.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 شباط 2021)، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن عثيمين، وجاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة بدعوة من نظيره الأمير فيصل بن فرحان".

وأضاف البيان أنه "تم البحث في اللقاء خطورة التطرف والتكفير وأهميّة التصدي الواقعي لمواجهة آيديولوجيته عبر برامج وخطوات تعكس تعاون الدول الأطراف في المنظمة".

وأوضح الوزير لضيفه أن "العراق لايزال يواصل جهوده في مواجهة الإرهاب وجماعاته، وهو ماضٍ في التكريس لسياسة خارجيّة متوازنة تحقق مصالح العراق".

فيما جدّدَ الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامي "دعم جميع الدول الأطراف فيها للعراق حكومةً وشعباً في مواجهة الإرهاب وإتخاذ السُبُل المتعددة لدعمه عبر الاجهزة المتفرعة عن الأمانة العامة للمنظمة، وبمختلف المجالات"، مؤكدا أن "أمن وسيادة العراق ووحدة أراضيه تمثّل واقعاً مهماً"، مُوضحاً "أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها كما هو المنهج المتخذ من الحكومة العراقية".

وأضاف الامين العام "اننا سعداء بما تتخذه حكومة العراق والمملكة العربيّة السعوديّة من تقارب ينعكس إيجاباً على مصالح الشعبين الشقيقين".

من جهته، وجه الوزير "دعوة لأمين عام المنظمة يوسف بن عثيمين لزيارة العراق وبحث أواصر التعاون على كافة الصُعُد ضمن إطار المنظمة".

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