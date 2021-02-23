أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يؤكد لوزير الخارجية أهمية أمن وسيادة العراق

2021/02/23 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن عثيمين، جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة بدعوة من نظيره الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت الخارجية في بيان، ان "الجانبين بحثا في اللقاء خطورة التطرف والتكفير وأهميّة التصدي الواقعي لمواجهة آيديولوجيته عبر برامج وخطوات تعكس تعاون الدول الأطراف في المنظمة".

وأوضح حسين وفقا للبيان، أن "العراق لايزال يواصل جهوده في مواجهة الإرهاب وجماعاته، وهو ماضٍ في التكريس لسياسة خارجيّة متوازنة تحقق مصالح العراق".

فيما جدّدَ الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامي دعم جميع الدول الأطراف فيها للعراق حكومةً وشعباً في مواجهة الإرهاب وإتخاذ السُبُل المتعددة لدعمه عبر الاجهزة المتفرعة عن الأمانة العامة للمنظمة، وبمختلف المجالات.وأكد أن "أمن وسيادة العراق ووحدة أراضيه تمثّل واقعاً مهماً.



مُوضحاً أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها كما هو المنهج المتخذ من الحكومة العراقية".وتابع "أننا سعداء بما تتخذه حكومة العراق والمملكة العربيّة السعوديّة من تقارب ينعكس إيجاباً على مصالح الشعبين الشقيقين".

من جهته وجّه وزير الخارجية دعوة لأمين عام المنظمة يوسف بن عثيمين، الدعوة لزيارة العراق وبحث أواصر التعاون على كافة الصُعُد ضمن إطار المنظمة.

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