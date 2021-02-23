الزراعة تحدد المنتجات والمحاصيل الداخلة إلى العراق عن طريق التهريب وتحذر: أغلبها منتهي الصلاحية

2021/02/23 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

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حدد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، اليوم الثلاثاء، أبرز المنتجات والمحاصيل التي تدخل الى العراق عن طريق التهريب، فيما أكد ضرورة أن تكون هنالك اجراءات منها فرض ضرائب لحماية المنتج المحلي.

وقال النايف في تصريح صحافي، إن "أبرز المنتجات والمحاصيل التي تدخل الى العراق عن طريق التهريب هي الدجاج بأنواعه الحي والمجزور، والاسماك وبيض المائدة، والطماطم، والبطاطا التي تعتبر من المحاصيل الرئيسة".

ولفت الى أن "الوزارة ماضية في الحد من عمليات التهريب"، مشيرا الى أن "أبرز المشاريع التي تأثرت بالتهريب هي مشاريع دجاج اللحم، إذ ان دخول المهرب وباسعار زهيدة جدا يؤثر على الانتاج المحلي".

وأضاف، أن "حماية المنتج المحلي مسؤولية وطنية، وتهريب تلك المحاصيل أثر سلباً على تعظيم الايرادات المحلية وتشجيع المنتج المحلي"، مبينا أن "هناك تنسيقاً عالياً مع الجهات الامنية للحد من عمليات التهريب، فضلا عن التنسيق مع اقليم كردستان باعتبار ان اغلب عمليات التهريب تتم عن طريق منافذ في الاقليم".

وأشار الى أن "اغلب تلك المواد التي تتدخل هي منتهية الصلاحية وغير خاضعة للاجراءات الصحية"، مؤكداً على "ضرورة أن تكون هنالك اجراءات منها فرض ضرائب لحماية المنتج المحلي".

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