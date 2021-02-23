مؤكّداً أهميّة المحاربة الفكريّة لآيديولوجيا التطرّف..وزير الخارجية يلتقي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي

2021/02/23 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن عثيمين، خلال زيارة أجراها إلى المملكة العربيّة السعوديّة بدعوة من نظيره الأمير فيصل بن فرحان.وذكر بيان لوزارة الخارجية ان الجانبين بحثا خطورة التطرف والتكفير وأهميّة التصدي الواقعي لمواجهة آيديولوجيته عبر برامج وخطوات تعكس تعاون الدول الأطراف في المنظمة، وأوضح الوزير لضيفه أن العراق لايزال يواصل جهوده في مواجهة الإرهاب وجماعاته، وهو ماضٍ في التكريس لسياسة خارجيّة متوازنة تحقق مصالح العراق .وجدّدَ الأمين العام للمنظمة التعاون الإسلامي دعم جميع الدول الأطراف فيها للعراق حكومةً وشعباً في مواجهة الإرهاب وإتخاذ السُبُل المتعددة لدعمه عبر الاجهزة المتفرعة عن الأمانة العامة للمنظمة، وبمختلف المجالات.واكد أن أمن وسيادة العراق ووحدة أراضيه تمثّل واقعاً مهماً ، مشددا على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها كما هو المنهج المتخذ من الحكومة العراقية.واضاف أننا سعداء بما تتخذه حكومة العراق والمملكة العربيّة السعوديّة من تقارب ينعكس إيجاباً على مصالح الشعبين الشقيقين.من جهته وجّه الوزير دعوة لأمين عام المنظمة يوسف بن عثيمين لزيارة العراق وبحث أواصر التعاون على كافة الصُعُد ضمن إطار المنظمة./انتهى9

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