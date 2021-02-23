2021/02/23 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أفاد تقرير لوكالة الطاقة الذرية بأن إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، بينما لم يتجاوز التخصيب نسبة 4.5% في ايلول الماضي.ووفقا للتقرير الفصلي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي نشر اليوم الثلاثاء، فإن "إيران أنتجت 17.6 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪ في الأسابيع الأخيرة، في انتهاك لاتفاق فيينا الذي يحكم أنشطتها النووية".ويتوافق هذا المقدار تقريبا مع إنتاج 10 كيلوغرامات شهريا من اليورانيوم عالي التخصيب المطلوب بموجب قانون أقره البرلمان الإيراني في كانون الاول.وبلغ إجمالي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب حتى 16 شباط ما يقرب من 3 أطنان، ارتفاعا من 2.4 طن في ايلول في حين أن الاتفاق النووي الموقع في 2015 وضع حدا قدره 202.8 كيلوغرام.وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.وقال اثنان من المصادر إن اليورانيوم المكتشف العام الماضي غير مخصب.وذكرت الوكالة أنها تشتبه في أن أحد الموقعين استخدم لتحويل اليورانيوم، وهي خطوة تسبق التخصيب، بينما استخدم الآخر لإجراء تجارب تفجير./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطاقة الذرية: إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطاقة الذرية: إيران استأنفت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).