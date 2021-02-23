محذراً من استنزاف خزينة الدولة.. نائب يكشف عن مخالفات كبيرة بعقد إحالة محطة كهرباء الخيرات لشركة هارلو

2021/02/23 | 21:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية،

جمال المحمداوي، الثلاثاء، إن إحالة

محطة كهرباء الخيرات الى شركة هارلو،

يستنزف الخزينة العامة للدولة من خلال

منح ضمانات دين سيادية جديدة.

وقال المحمداوي في مؤتمر

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