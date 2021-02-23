بينها يخص اللقاح الصيني.. مجلس الوزراء يصدر 7 قرارات جديدة (فيديو)

2021/02/23 | 21:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء،

جلسة اعتيادية برئاسة رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي، واتخذ قرارات

عدة منها يخص اللقاح الصيني ضد فيروس

كورونا.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء في مستهل

الجلسة على جهود المؤس

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