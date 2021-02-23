وزارة الزراعة “تفضح” المنتجات الداخلة تهريبًا من منافذ كردستان وتؤكد بأنها “منتهية الصلاحية”

2021/02/23 | 22:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة الزراعة المنتجات والمحاصيل التي تدخل للعراق عبر التهريب من منافذ كردستان، مؤكدة ان اغلبها منتهية الصلاحية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح صحفي تابعته “يس عراق”، إن “أبرز المنتجات والمحاصيل التي تدخل الى العراق عن طريق التهريب هي الدجاج بأنواعه الحي والمجزور، والاسماك وبيض المائدة، والطماطم، والبطاطا التي تعتبر من المحاصيل الرئيسة”.

ولفت الى أن “الوزارة ماضية في الحد من عمليات التهريب”، مشيرا الى أن “أبرز المشاريع التي تأثرت بالتهريب هي مشاريع دجاج اللحم، إذ ان دخول المهرب وباسعار زهيدة جدا يؤثر على الانتاج المحلي”.

وأضاف، أن “حماية المنتج المحلي مسؤولية وطنية، وتهريب تلك المحاصيل أثر سلباً على تعظيم الايرادات المحلية وتشجيع المنتج المحلي”، مبينا أن “هناك تنسيقاً عالياً مع الجهات الامنية للحد من عمليات التهريب، فضلا عن التنسيق مع اقليم كردستان باعتبار ان اغلب عمليات التهريب تتم عن طريق منافذ في الاقليم”.

وأشار الى أن “اغلب تلك المواد التي تتدخل هي منتهية الصلاحية وغير خاضعة للاجراءات الصحية”، مؤكداً على “ضرورة أن تكون هنالك اجراءات منها فرض ضرائب لحماية المنتج المحلي”.

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