2021/02/23 | 22:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. أسعار الذهب عند التسوية بعد تصريحات جيروم باول) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. أسعار الذهب عند التسوية بعد تصريحات جيروم باول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).