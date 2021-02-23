مستشفيات العراق مثقلة بمرضى كورونا.. وقلق من تفاقم الوضع الوبائي

2021/02/23 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني القطاع الصحي في العراق من إنهاك شديد مع ارتفاع عدد مصابي كورونا بشكل ملحوظ، خاصة مع ظهور حالات ترتبط بالسلالة الجديدة للفيروس الخطير

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