الوكالة السورية: رتل أميركي يضم مدرعات يدخل الحسكة قادماً من شمال العراق

2021/02/23 | 22:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أفادت وكالة الأنباء السورية، الثلاثاء، بأن رتلاً أميركياً يضم عشرات العجلات دخل الأراضي السورية قادماً من شمالي العراق.

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ونقلت الوكالة عن مراسلتها في الريف الشمالي الشرقي للحسكة، وتابعها "ناس"، (23 شباط 2021)، أن "رتلا من 40 ناقلة وشاحنة دخل بعد ظهر اليوم من شمال العراق، إلى الأراضي السورية، وعلى متن تلك الشاحنات 20 مدرعة عسكرية ومعدات ومواد لوجستية وتوجهت إلى قاعدتها في الرميلان".

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