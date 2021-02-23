منتخب قطر يعتذر عن عدم المشاركة في كوبا أميركا

2021/02/23 | 22:14 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم اليوم الثلاثاء اعتذاره عن عدم مشاركة المنتخب الأول في بطولة كوبا أميركا التي كانت مقررة الصيف الحالي.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للاتحاد القطري عبر الإنترنت: “قرر الاتحاد القطري لكرة القدم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كوبا أميركا 2021 التي ستقام في مطلع يونيو المقبل و التي تحتضن منافساتها كل من كولومبيا والأرجنتين” .

وأضاف البيان: “جاء هذا القرار بعد قرار الاتحاد الآسيوي تأجيل جولة التصفيات المشتركة لمونديال كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لتقام في يونيو 2021 والذي يتعارض مع جدول مباريات العنابي في بطولة كوبا أميركا”.

وكانت النسخة الحالية لبطولة كوبا أميركا مقررة في صيف 2020 إلا أنّها تأجلت بسبب جائحة كورونا التي عبثت أيضاً بجدول التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

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