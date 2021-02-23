شاهد .. عملية أمنية للحشد الشعبي عززت الأمن في العاصمة العراقية

2021/02/23 | 22:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي عملية نوعية بقضاء الطارمية شمالي العاصمة العراقية بغداد وذلك بهدف تعزيز الواقع الأمني وإستقراره في تلك المناطق.العملية التي تمت بناء...

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