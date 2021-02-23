صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات لـ 408 اصابات المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/23 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 408 اصابات جديدة بفيروس كورونا بينها 247 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان ان "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 408 اصابات جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:- 247 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية:قطاع الاستقلال 7 حالات من خلال الرصد الوبائيقطاع بغداد جديدة 44 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع المدائن 49 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع البلديات الاول 8 حالات من خلال الرصد الوبائي .قطاع الشعب 72 حالة من خلال الرصد الوبائي .قطاع النهروان59 حالة من خلال الرصد الوبائيقطاع الاعظمية 5 حالات من خلال الرصد الوبائيقطاع الرصافة 13 حالة من خلال الرصد الوبائي- 161 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية :7 حالات في منطقة الزعفرانية موزعة على المحلات التالية 957 / 961 / 958 / 961 /949 / 954 ._ 39 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / ق 18 / جميلة / الكيارة / حسينية صاحب الزمان / ق 7 / ق 37 / ق 79 / 544 / 553 / ق 51 / ق 51 / قطاع 73 / 538 / الاورفلي / 542 / 565 / 513 / 552 /547 / 555 / 519 / 520 / 521 / 546 / 550 / 556 / 519 ._ 19 حالة في منطقة البلديات محلة / 738 / 730 / 734 / 754 / 732 / 754 / 731 / 739 / 718._ 5 حالات في شارع فلسطين محلة / 505 / 503 / 502 / 508.4 حالات في الكرادة محلة / 906 / 905 .5 حالات في حي القاهرة محلة / 322 / 333 .9 حالات في الشعب محلة / 335 / 337 الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341 .9 حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة / .7 حالات في المدائن / منطقة المشروع / قرب حسينية الرسول / حي الوحدة .6 حالات في المشتل محلة / 751 / 752 / التجاوزات .8 حالات في الحسينية محلة / 222 / 215 / 202 .6 حالات في بغداد جديدة / 709 / 706 / 704.7 حالات في الامين محلة / 737 / الاولى / الثانية / 747 .وحالتين في كل من زيونة محلة 710 / و / الغدير محلة 703 /702 / و الفضيلية محلة 753 / و الكريعات 336 / و بارك السعدون محلة 103 / و السفارات 656 /و البياع محلة 853 / سبع ابكار محلة 332 /و حي الاعلام محلة 837 /الطالبية محلة 321/ وباب الشيخ / والزوية / و ام الكبر /و حي المنتظر / و الدورة.واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 80462 توفي منهم 1431 للاسف فيما اكتسب الشفاء 75449 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 3582"ودعا الساعدي الى "مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود"./انتهى9

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