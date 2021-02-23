العراق:امطار غزيرة غدا في هذه المناطق

2021/02/23 | 22:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتنبئ الجوي صادق عطية،

الثلاثاء، عن حالة الطقس ليومي غدا

الاربعاء وبعد غد الخميس، فيما حدد

المناطق التي ستشهد تساقطا للامطار.

وقال عطية في بيان، ان "الطقس ليوم غد

الاربعاء سيشهد فرصة لتساقط ال

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