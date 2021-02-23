2021/02/23 | 22:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر مطلعة ، الثلاثاء، بارتفاع

حصيلة إصابات تظاهرات الناصرية إلى 13

مصابا، بينهم عناصر من الشرطة.

وفي وقت سابق من اليوم، (23 شباط 2021)،

اعلنت السلطات الامنية في ذي قار فرض

حظر للتجوال بعد إصا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الاصابات في تظاهرات الناصرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الاصابات في تظاهرات الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).