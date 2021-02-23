«الجنرالات للمزبلة، الجزائر مستقلة»: الثورة الجزائرية الجديدة كلحظة فانونية - حمزة حموشان

2021/02/23 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حمزة_حموشان في سياق السنة الثانية لانطلاق الحراك الشعبي بالجزائر، وتزامنا مع المسيرات الشعبية، وتصاعد النضالات العمالية التي تبرز عزيمة كادحي الشعب الجزائري على تحقيق تغيير جذري، يعيد تأسيس البلد اقتصاديا وسياسيا بما يلبي طموحاته كاملة.



ننشر مقال الرفيق حمزة حموشان، وإننا سعداء بمتابعة النقاش بين مناضلي ومناضلات منطقتنا المغاربية والعربية، حول قضايا المنطقة، إيمانا منا أن مصيرنا ووحدة ديمقراطية لشعوبنا غي ......





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