الى السيد علي عباس الخفيف /المشرف الاداري على موقع ملتقى الماركسيين العراقيين . - مظهر محمد صالح

2021/02/23 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مظهر_محمد_صالح الى السيد علي عباس الخفيف /المشرف الاداري على موقع ملتقى الماركسيين العراقيين .م/توضيح تحية طيبة اطلعت على مقالكم المنشور اليوم في ملتقى الماركسيين العراقيين بعنوان: أسال المستشار دائماً...!!واود احاطتكم علماً...بما ياتي: انا شخصياً متقاعد منذ عام ٢-;-٠-;-١-;-٣-;- واعمل باجر شهري استشاري بسيط لدى مجلس الوزراء العراقي لايتعدى ٦-;-٠-;-٠-;- دولار ،ذلك منذ نه ......





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