كلمات أدخلها سلامة موسى - حسن مدن

2021/02/23 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ينتابني شعور غامض بأن لبعض الضالعين في اللغة العربية وأساتذتها شيئاً من التحفظ، وربما الاعتراض، على ما سأورده تالياً حول مفردات مهمة في خطابنا الراهن، المكتوب والمحكي، يقول سلامة موسى إنه من أدخلها إلى لغتنا، وباتت بشحناتها الدلالية، روافع لأفكار الحداثة، ولا يخفي موسى أن تلك المفردات هي بمثابة تعريب لمفردات أجنبية، عرفها من خلال اطلاعه على الثقافات الغربية، خاصة ثقافة الحداثة والتنوير.وعلى ما ......





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