المرور تعلن قرب افتتاح لجان طبية صباحية تخص اجازات السوق

2021/02/23 | 22:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن قرب افتتاح لجان طبية صباحية تخص اجازات السوق.

وقالت المرور في بيان صحفي، إنه “بتوجيه من قبل مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين بالتنسيق مع كافة الدوائر من اجل تسهيل الاجراءات للمواطنين تم التنسيق من قبل مديرية المرور مع دائرة العيادات الطبية الشعبية لافتتاح لجان فحص طبية في الدوام الصباحي”.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق بين مديريتنا ودائرة العيادات الشعبية لافتتاح لجان طبية صباحية قريباً في مجمعات تسجيل المركبات (الرستمية، الغزالية، التاجيات، الحسينية) وتعمل ضمن اوقات الدوام الرسمي صباحاً”.

وتابع أن “الهدف من افتتاح هذه اللجان لتقليل الزخم الحاصل في اللجان الطبية لفحص السياقة وتطبيقاً لتعليمات لجنة الصحة والسلامة العامة بتحقيق التباعد الاجتماعي لمنع اصابة المواطنين بفايروس كورونا اضافة الى عدم اثقال كاهل المواطن في ظل الزحام الحاصل في بعض اللجان وافتتاحها في اكثر من مكان لتسهيل المراجعة عليها”.

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