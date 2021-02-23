2021/02/23 | 22:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والمتحدث باسم السيد مقتدى الصدر الشيخ صلاح العبيدي، اليوم الثلاثاء، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، وأهمية تعزيز سلطة القانون، ودعم القوات الأمنية في الحفاظ على هيبة الدولة وحماية المواطنين.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقاء “المركز الخبري الوطني” إن “الأعرجي زار مقر الهيئة السياسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلقاء المتحدث باسم السيد مقتدى..



الأعرجي يشكر موقف الصدر الداعم لهيبة الدولة المركز الخبري الوطني.

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