صحة الاقليم: اغلب اصابات كورونا من السلالة الجديدة

2021/02/23 | 22:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة في اقليم كوردسان يوم الثلاثاء، ان اغلب حالات اصابات كورونا، في الوقت الحالي، هي من السلالة الجديدة، لافتة الى ضرورة الوقاية الصحية لمنع انتشارها.

وقال الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة، في بيان، تابعه PUKmedia: ان اغلب حالات اصابات بكورونا في الوقت الحالي هي قفزة من الفايروس للسلالة الجديدة، مشيرا الى عدم وجود اختلاف في اجراءات العلاج.

واضاف: ان المريض عليه في المرحلة الاولى من الاصابة عليه مراجعة الطيب دون تأخير، لافتا الى ان السلالة الجديدة تتطلب المزيد من الوقاية لمنع انتشارها.

واكد ان عوائل واقرباء المصاب بالفايروس المتحور عليهم اجراء فحوصات مختبرية والحجر الصحي لتفادي اصابة اخرين بالفايروس.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلن في وقت سابق، عن تسجيل 129 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم.

PUKmedia ترجمة

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