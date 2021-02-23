اربيل.. ندوة بشأن نظام اللامركزية الادارية

2021/02/23 | 22:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت يوم الثلاثاء، بمدينة اربيل ، ندوة حول نظام اللامركزية الادارية، ودوره في تقليل الروتين وتسهيل معاملات المواطنين.

وخلال الندوة، سلط علي رشيد رئيس مجلس محافظة اربيل ، الضوء، على نظام اللامركزية الادارية، الذي اصبح حديث الساعة، ومن المواضيع الملحة، لتقليل روتين الدوائر وتسهيل معاملات المواطنين وتقديم الخدمات لهم.

PUKmedia عن فضائية شعب كوردستان

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