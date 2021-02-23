رئيس الفيدرالي: ندرس بعناية إمكانية إصدار الدولار الرقمي

2021/02/23 | 22:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك يبحث بعناية إمكانية إصدار الدولار الرقمي.

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