توقعات بارتفاع إيرادات الجمارك العراقية لتريليوني دينار خلال 2021

2021/02/23 | 22:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف احمد جاسم، معاون مدير قسم الشؤون القانونية في هيئة الجمارك العراقية، عن توقع الهيئة ارتفاع إيرادات العام الجاري إلى مستوى تريليوني دينار.وأشار احمد جاسم، في تصريحات لوكالة أنباء العراق "واع"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الوقعات تأتي في …

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