الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية عسكرية في صلاح الدين

2021/02/23 | 22:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

نفذ الحشد الشعبي والقوات الامنية، الثلاثاء، عملية عسكرية جديدة في محافظة صلاح الدين من اجل القضاء على الارهاب.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية، باشرت بعملية دهم و تفتيش في منطقة تل بتار و البو جيلي في ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين”.

واضاف ان “العملية الأمنية شملت تفتيش المبازل والاحراش والممرات المائية”.



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