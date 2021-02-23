2021/02/23 | 22:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 13314 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، مع رصد 356 حالة وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 13314، مقابل 9630 في بيانات أمس الاثنين، ليصل العدد العام إلى مستوى 2832162 حالة.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 356 وفاة ناجمة عن المرض، مقابل 274 في إحصائية الاثنين، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 96348 حالة.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2347866 شخصا بعد رصد 12898 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيطاليا تسجل 13314 إصابة و356 وفاة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيطاليا تسجل 13314 إصابة و356 وفاة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).