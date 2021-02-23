2021/02/23 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 14 دقیقة

1627 مشاهدة

أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، اعتقال متهم ايراني الجنسية بحوزته حبوب مخدرة في محافظة ميسان.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 شباط 2021)، ان "مفارز قسم شرطة السيطرات والطرق الخارجية في مديرية شرطة ميسان والمنشات، القت القبض على متهم ايراني الجنسية في سيطرة قلعة الصالح جنوب مدينة العمارة"، مبينا انه "كان يحمل حبوب مخدرة نوع ميتادول مع (كيس صغير) من نفس المادة المخدرة".

واوضح البيان، ان "عملية القبض تمت من خلال التفتيش الدقيق للعجلات والاشخاص الذين يرومون الدخول الى المحافظة".

واشار، الى ان المتهم تمت "احالته لقسم شرطة المخدرات والمؤثرات العقلية لاكمال الاجراءات القانونية بحقه بغية احالته الى القضاء".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. السلطات العراقية تعتقل إيرانيا لارتكابه ''جريمة خطيرة'') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. السلطات العراقية تعتقل إيرانيا لارتكابه ''جريمة خطيرة'') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).