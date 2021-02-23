بعد وقوع ضحايا.. محافظ ذي قار يصدر بيانا بشأن 'الأحداث الأخيرة'

2021/02/23 | 22:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

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منذ 51 دقیقة

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قال محافظ ذي قار، ناظم حميد الوائلي، الثلاثاء، ان الاحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة لا تمت للتظاهرات الحقيقية بصلة، وانها ذات طابع سياسي واضح للجميع.

ووجه الوائلي، في بيان اليوم (23 شباط 2021)، رسالة إلى أهالي المحافظة بالقول: "يا ابناء محافظة ذي قار الكرام قد واكبتم جميعا مرحلة التظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق الشرعية وساندتم ابنائكم المتظاهرين ودعمتم مطالبهم المشروعة ونحن بدورنا دافعنا عنهم في المحافل الخاصة والعامة وكانت جل مطالبهم تصب في مصلحة الوطن والمواطن وقد تحقق اغلب ماكانوا يصبون اليه وبذلوا من اجل ذلك دماء طاهرة كريمة .

إلا ان ماحصل من احداث اخيرة لايمت للتظاهرات الحقيقية بصلة ولا يمثل المتظاهرين السلميين ومطالبهم الحقة حيث تجمع مجموعة من الشبان المغرر بهم من قبل اصحاب المصالح وتجار الدم الذين لايريدون الاستقرار والامن لهذه المدينة التي عانت الامرين فكلما استقرت الاوضاع وبدأ الاعمار تراهم يخلقون الاكاذيب ويبثون الاشاعات والبهتان وقول الزور من أجل انتشار الفوضى التي تزدهر في ظلها تجارتهم بتهريب النفط وسرقة قوت الشعب وتحقيق مكاسب سياسية على حساب محافظتنا واهلها.

فأننا نقول لهم ونقطع وعدا على انفسنا وامام اهلنا اننا مستمرون بجمع كل الملفات المتعلقة بفسادهم وتقديمها للقضاء وان سلمت الجرة في المرة السابقة لا تسلم هذه المرة، واقول لاصحاب الفتن ان كنتم مصلحين حقيقين ورجال دولة فامامكم القضاء والنزاهة فان الاصلاح لا يتحقق من خلال التصريحات الاعلامية التي لا تستند الى دليل والصفحات الممولة .

ونعاهد ابناء محافظتنا ان المحافظة واهلها امانة في اعناقنا ولا نخضع لاي ابتزاز مهما كان نوعه ومن اي جهة كانت ونقدم شكرنا واعتزازنا لابناءنا المتظاهرين السلميين الذين اعلنوا براءتهم من هذه الحادثة ذات الطابع السياسي الواضح للجميع والتي تزامنت مع التحضيرات الخاصة بتهيئة وانجاح الزيارة التأريخية لقداسة بابا الفاتيكان والمؤمل منها وضع محافظتنا على خارطة السياحة العالمية وفتح افاق اقتصادية كبيرة كما ونشد على ايدي قواتنا الامنية في حماية التظاهرات السلمية والممتلكات العامة والخاصة"، وفقا لنص البيان .

وتشهد شوارع مدينة الناصرية تظاهرات مستمرة لليوم الثاني على التوالي، حصلت فيها صدامات بين القوات الامنية ومحتجين، مما اسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى بينهم قوات أمنية.

A.A

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