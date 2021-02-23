رزاق فرحان يستقيل من تدريب نفط ميسان

2021/02/23 | 22:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم رزاق فرحان أستقالته من تدريب فريق نفط ميسان.وجاءت استقالة فرحان التي قدمها رسمياً الى إدارة نادي نفط ميسان بعد خسارته مساء اليوم امام فريق القاسم في افتتاح الجولة الأولى من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.وكان فريق القاسم حقق الفوز على نفط ميسان بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمرحلة الثانية للدوري الممتاز، […]

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