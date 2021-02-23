شرطة كربلاء تنفي تسجيل اصابات بكورونا بين صفوف الموقوفين

2021/02/23 | 22:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / كربلاء

نفت قيادة شرطة كربلاء تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف الموقوفين او المحكومين في مراكز التوقيف.

وقال المتحدث باسم القيادة العميد علاء الغانمي لـ /المعلومة/، ان “قيادة الشرطة لم تسجل لغاية الآن أية إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الموقوفين او المحكومين في مراكز التوقيف”.

وأضاف الغانمي أن “ما يشاع حول وجود اصابات بالفيروس بين الموقوفين في تسفيرات المحافظة عارية عن الصحة”.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت اخبارا عن تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الموقفين في التسفيرات.



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