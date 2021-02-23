الدفاع النيابية تؤكد التعاون مع الفريق الدولي الخاص بالتحقيق بجريمة سبايكر

2021/02/23 | 22:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، استعدادها للتعاون مع الفريق الدولي الخاص بالتحقيق بجريمة سبايكر لإنجاح عمله وتسهيل مهمته.

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