مرشحة بايدن لمنصب سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة تنال ثقة مجلس الشيوخ

2021/02/23 | 22:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أيد غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، تعيين مرشحة الرئيس بايدن، ليندا توماس غرينفيلد، لتكون سفيرة بلادها لدى الأمم المتحدة.

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وذكرت "رويترز"، (23 شباط 2021)، أنه "مع استمرار عملية التصويت، حصلت غرينفيلد على الأغلبية المطلوبة من أصوات أعضاء مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو، وقد حصلت على 63 صوتا مؤيدا مقابل 19 صوتا رافضا لتعيينها".

وكان المجلس صوت الإثنين، في جلسة أولية لصالح تقديم ترشيح غرينفيلد وكانت الحصيلة 75 مؤيدين مقابل 20 رافضين، وكل الأصوات الـ20 الرافضة لتعيينها جاءت من الجمهوريين.

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