2021/02/23 | 22:48 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الدفاع: الاطاحة بمسؤول التفخيخ لما يسمى ولاية بغداد شمال العاصمة ).

بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وقوة من لواء المشاة ٤٤ وفوج مغاوير القيادة وقوة من جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على الارهابي المسؤول عن التفخيخ لما يسمى ب(ولاية بغداد ) بعد ان كان مسؤولا عن التفخيخ لما يسمى ب (ولاية صلاح الدين).حيث تم محاصرة داره الواقعة باحدى مناطق بغداد الرصافة .وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب .وقد تسليمه لجهة الطلب

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