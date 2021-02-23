2021/02/23 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ القت الاستخبارات العسكرية القبض على مسؤول التفخيخ لما يسمى بولاية بغداد شمال العاصمة .وذكر بيان للمديرية انه بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وقوة من لواء المشاة ٤٤ وفوج مغاوير القيادة وقوة من جهاز مكافحة الارهاب من القاء القبض على الارهابي المسؤول عن التفخيخ لما يسمى ب(ولاية بغداد ) بعد ان كان مسؤولا عن التفخيخ لما يسمى ب (ولاية صلاح الدين) ، مشيرا الى ان عملية القبض جاءت بعد محاصرة داره الواقعة باحدى مناطق بغداد الرصافة وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب ./انتهى9

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