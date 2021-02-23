قاسم الأعرجي يبحث مع العامري آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد

2021/02/23 | 22:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، مساء اليوم الثلاثاء، رئيس تحالف الفتح، هادي العامري وبحثا أخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.وذكر بيان المستشارية ان اللقاء، شهد التباحث في آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية، والتحديات التي تواجه البلاد، وكذلك التأكيد على دعم الأجهزة الأمنية في تصديها للإرهاب، وفرض هيبة الدولة وسلطة القانون.كما بحث الأعرجي مع العامري، أهمية العمل على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية، لملاحقة ماتبقى من الخلايا الإرهابية، وحماية المواطنين./انتهى9

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