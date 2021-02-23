كلاشينكوف تكشف عن تطويرها معدات جديدة

2021/02/23 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

تعتزم مؤسسة “كلاشينكوف” إنشاء مجموعة من المعدات المصممة للاستخدام في ظروف شديدة الحرارة.

وبحسب موقع “توب وور”، سيتم تنفيذ التطوير من قبل “مجموعة 99″، وهي جزء من العمل.



وفق ما أعلنته الخدمة الصحفية لكلاشينكوف.

وفقًا للتقرير، سيبدأ العمل على معدات جديدة مناسبة للمناخات الحارة هذا العام، ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى حتى الآن.

تفيد التقارير أيضًا أن المعدات الخاصة لظروف القطب الشمالي التي طورتها المؤسسة تسمى “نانوك” وحصلت على اسم جديد هو “القطب الشمالي”.

اعتبارًا من اليوم، تمت إعادة تسمية مشروع “نانوك” Nanook إلى “القطب الشمالي” من أجل انعكاس أوضح وأكثر وضوحًا للجوهر.



كجزء من هذا المشروع، يستمر العمل، ويتم تحسين مجموعة المعدات باستمرار.

في وقت سابق، أفيد أن أحدث المعدات تشمل بدلة مداهمة تسمى “نانوك”، وهي حقيبة مصممة خصيصًا للاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة، وحاويات نقل للأدوية وحصص الإعاشة، وأكثر من ذلك بكثير، أي ما مجموعه أكثر من 40 عنصرًا.

كما ورد في بيان المؤسسة، تم اختبار جميع عناصر المعدات من قبل المتخصصين المعنيين والعسكريين من الجيش الروسي خلال رحلة القطب الشمالي إلى مناطق يامال وتيمير.



خلال الاختبارات في مارس 2018، حيث انخفضت حينها درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية تحت الصفر، ووصلت الرطوبة إلى 100%، ووصلت الرياح 25 مترًا في الثانية.



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