اجرام ابشع كثيرا من -إجرام- الأم -الجانية-! - فارس محمود

2021/02/23 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فارس_محمود اصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً بالإعدام مرتين شنقاً حتى الموت بحق المرأة الشابة التي رمت طفليها في نهر دجلة اواخر العام الماضي.



وبالرد على الجريمة بجريمة، من الواضح ان القاضي قد اراح ضميره بانه ادى واجبه وحقق "العدالة" في المجتمع! ولكن لو اراد احد ما تحقيق "العدالة" في مجتمع العراق اليوم، فمن المؤكد ان الام الجانية ستأتي في اخر القائمة الطويلة والعريضة.



اذ كم ينبغي اعدامهم من "اناس" لتحقيق الع ......





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