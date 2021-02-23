وزير الصناعة ونظيرته الأردنية يجريان جولة ميدانية في هيأة البحث والتطوير الصناعي

2021/02/23 | 22:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أجـرى وزير الصناعة والمعادن منهـل عزيـز الخبـاز برفقة وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردني السيدة مهـا علـي زيارة ميدانية الى هيأة البحث والتطوير الصناعي للإطلاع على الإمكانيات التي تتمتع بها الهيأة ومراكزها البحثية والأنشطة التي تعمل بها رافقهما السادة المُستشارين والسفير الأردني لدى العراق وعدد من أعضاء الوفد الأردني المُرافق.

وقدم المُستشار العلمي للوزارة إيجاز عن عمل ونشاط الهيأة في كونها مُختصة بإعداد البحوث وتقديم الاستشارات العلمية وريادة الأعمال وتمتلك العديد من المراكز البحثية منها المعنية بالأدوية بشكل مُباشر، مُشيراً إلى أن للهيأة علاقات علمية واتفاقات تعاون مع الشركات والجامعات والعديد من المؤسسات لتقديم مُختلف الخدمات البحثية والعلمية والاستشاريـة.

وأكـد الوزير أهمية التعاون وعمل توأمة مع الجانب الأردني في مجال التكافؤ الحيوي، وأوصى بتشكيل فريق عمل من هيأة البحث وشركة أدوية سامراء لزيارة مركز التكافؤ الحيوي في الأردن وإلاطلاع على آليات العمل والإستفادة من الخبرات المُتوفرة فيـه.



هـذا وأجرى الوزيران والوفد المُرافق لهما جولة في عدد من مراكز الهيأة منها مركـز الـرازي للبحوث وإنتاج العدد التشخيصية ومركز بحوث وإنتاج الأدوية البيطرية ومركز الطاقة المُتجددة وغيرها وأطلعا على إمكانات وقُدرات هذه المراكز وطبيعة عملها والأجهزة المُتطورة التي تحتويهـا.

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