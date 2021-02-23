محدث.. أسعار النفط تتحول للهبوط عند التسوية مع صعود الدولار

2021/02/23 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت أسعار النفط للهبوط الهامشي عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار الأمريكي وترقب بيانات المخزونات.

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