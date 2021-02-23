مقتل وإصابة خمسة اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد

2021/02/23 | 23:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بمقتل وإصابة خمسة اشخاص بنزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا نشب مساء اليوم ببين تطور الى استخدام الاسلحة الخفي والمتوسطة ضمن منطقة سبع قصور شرق العاصمة".

وأضاف المصدر أن النزاع "اسفر عن مقتل ٣ اشخاص واصابة ٢ اخرين بجروح"، مؤكداً أن "القوات الامنية تدخلت وفضت النزاع".

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