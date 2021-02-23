جيوش إلكترونية

2021/02/23 | 23:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي حسين

كان الرئيس الفرنسي الراحل فرانسو

ميتران قد ارتبط بالعديد من الصداقات

الأدبية، ومن أبرز أصدقائه غابريل

غارسيا ماركيز، ماريو فارغاس يوسا،

غراهام غرين، وفي شبابه كان صديقا

لفرانسوا موري

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