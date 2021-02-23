الدفاع التركية: غارات جوية قتلت عناصر من حزب العمال داخل العراق

2021/02/23 | 23:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل 8 عناصر ينتمون إلى منظمة "بي كا كا" بغارة جوية شنتها مقاتلاتها داخل العراق.

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وأفادت الوزارة في بيان مقتضب نشرته عبر تويتر، وتابعه "ناس"، (23 شباط 2021)، أن "القوات المسلحة التركية تواصل تدمير أوكار الإرهابيين فوق رؤوسهم".

وأوضحت أن "قواتها الجوية تمكنت من قتل 8 عناصر من بي كا كا في منطقة غارا، بعد عمليات استطلاع كشفت عن مواقعهم".

وأكدت الوزارة "عزمها وتصميمها على مواصلة العمليات ضد المنظمة".

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