وزير صحة الإقليم : أغلب إصابات كورونا من السلالة الجديدة

2021/02/23 | 23:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان ،اليوم الثلاثاء، ان اغلب حالات اصابات كورونا في الوقت الحالي هي من السلالة الجديدة، لافتة الى ضرورة الوقاية الصحية لمنع انتشارها.وقال وزير الصحة سامان برزنجي، في بيان، ان "أغلب حالات اصابات بكورونا في الوقت الحالي هي قفزة من الفيروس للسلالة الجديدة،" مشيرا الى "عدم وجود اختلاف في اجراءات العلاج".واضاف، ان "المريض في المرحلة الاولى من الاصابة عليه مراجعة الطبيب دون تأخير،" لافتا الى ان "السلالة الجديدة تتطلب المزيد من الوقاية لمنع انتشارها".واكد ان "عوائل واقرباء المصاب بالفيروس المتحور عليهم اجراء فحوصات مختبرية والحجر الصحي لتفادي اصابة اخرين به".وكانت وزارة الصحة في اقليم كردستان قد اعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 129 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم الاقليم./انتهى8

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