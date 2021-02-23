2021/02/23 | 23:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلن مصدر سياسي مطلع عن وصول الوفد الكردي المفاوض على الموازنة الى بغداد .وقال المصدر ان الوفد سيلتقي الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية لبحث امكانية الاتفاق على حصة الاقليم من الموازنة تمهديا لتمريرها في البرلمان الاتحادي./انتهى9

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