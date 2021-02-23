روحاني: لا نمتلك عقيدة توسعية تجاه مكونات القوة الدفاعية والعسكرية

2021/02/23 | 23:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده لا تمتلك عقيدة توسعية تجاه مكونات القوة الدفاعية والعسكرية.وفي تصريح له في اجتماع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، أشار روحاني إلى أن “الهدف من صياغة الوثيقة الشاملة في المجال الدفاعي هو توظيف القدرات الموجودة في مراكز العلوم والتكنولوجيا في البلاد”.وشدد على “الدور المهم للمراكز العلمية والمدنية […]

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