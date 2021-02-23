الاستخبارات العسكرية تعلن الاطاحة بمسؤول التفخيخ في التنظيم شمالي بغداد

2021/02/23 | 23:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، الاطاحة بمسؤول التفخيخ لما يسمى بولاية بغداد شمال العاصمة. وذكر بيان للوكالة، تلقى “النور نيوز”، نسخة منه، أنه “بعملية نوعية استباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات بغداد تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١١ وقوة من لواء المشاة ٤٤ وفوج مغاوير …

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