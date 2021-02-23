الزراعة تحدد المنتجات والمحاصيل الداخلة إلى العراق عن طريق التهريب

2021/02/23 | 23:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حدد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، اليوم الثلاثاء، أبرز المنتجات والمحاصيل التي تدخل الى العراق عن طريق التهريب، فيما أكد ضرورة أن تكون هنالك اجراءات منها فرض ضرائب لحماية المنتج المحلي.وقال النايف في تصريح صحافي، إن “أبرز المنتجات والمحاصيل التي تدخل الى العراق عن طريق التهريب هي الدجاج بأنواعه الحي …

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